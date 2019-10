மாவட்ட செய்திகள்

முருங்கையை சேமித்து வைக்க குளிர்பதன கிடங்கு அமைக்க வேண்டும் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் ஜோதிமணி எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + Refrigeration to store drums Jyothimani MP in lab to set up warehouse Emphasis

முருங்கையை சேமித்து வைக்க குளிர்பதன கிடங்கு அமைக்க வேண்டும் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் ஜோதிமணி எம்.பி. வலியுறுத்தல்