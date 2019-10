மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் விழுந்த குழந்தையை மீட்பதில் கடும் சவால் இரவு - பகலாக போராடுகிறார்கள் + "||" + They are fighting day and night - the hardest challenge of rescuing a child who has fallen into a deep well

ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் விழுந்த குழந்தையை மீட்பதில் கடும் சவால் இரவு - பகலாக போராடுகிறார்கள்