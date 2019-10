மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் இடி- மின்னலுடன் பலத்த மழை ஆறு, பாசன வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டது + "||" + Thunder-lightning in Tanjore district Heavy rains reduced water opening in the river and irrigation canals

தஞ்சை மாவட்டத்தில் இடி- மின்னலுடன் பலத்த மழை ஆறு, பாசன வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டது