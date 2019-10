மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்படாமல் இருப்பின் தகவல் தெரிவிக்க கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Toll-free telephone number collector information to keep the wells closed

ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்படாமல் இருப்பின் தகவல் தெரிவிக்க கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் கலெக்டர் தகவல்