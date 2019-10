மாவட்ட செய்திகள்

குறைவான உயரம் உடைய ஷட்டரால் கண்மாய்க்கு செல்லாத மழைநீர்: விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Rainwater that is not invisible by a low-altitude shutter: farmers' agony

குறைவான உயரம் உடைய ஷட்டரால் கண்மாய்க்கு செல்லாத மழைநீர்: விவசாயிகள் வேதனை