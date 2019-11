மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி அருகே மின்னல் தாக்கி 4 பேர் காயம் + "||" + Four people injured in lightning strike near Sirkazhi

சீர்காழி அருகே மின்னல் தாக்கி 4 பேர் காயம்