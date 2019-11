மாவட்ட செய்திகள்

கோதாவரி- காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் தமிழக ஆறுகள் வளம் மீட்பு இயக்கம் கோரிக்கை + "||" + The Godavari-Kaveri merger project should be implemented soon

கோதாவரி- காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் தமிழக ஆறுகள் வளம் மீட்பு இயக்கம் கோரிக்கை