மாவட்ட செய்திகள்

மங்கலம் பகுதியில், பலத்த மழையால் 2 வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது + "||" + In the Mangalam area, 2 houses were flooded due to heavy rain

