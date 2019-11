மாவட்ட செய்திகள்

படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த, மாணவர்களை கண்டித்த பஸ் கண்டக்டர் மீது சரமாரி தாக்குதல் + "||" + Hanging on the steps of the trip, Reprimanded the students Volley attack on bus conductor

படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த, மாணவர்களை கண்டித்த பஸ் கண்டக்டர் மீது சரமாரி தாக்குதல்