மாவட்ட செய்திகள்

கழுத்தை அறுத்து வாலிபர் கொலை தனக்கு வைத்திருந்த மதுவை எடுத்து குடித்ததால் நண்பர் ஆத்திரம் + "||" + Friend murdered by the assailant who killed his youth by drinking his own liquor

கழுத்தை அறுத்து வாலிபர் கொலை தனக்கு வைத்திருந்த மதுவை எடுத்து குடித்ததால் நண்பர் ஆத்திரம்