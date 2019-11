மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழக மக்கள் தெளிவான தீர்ப்பு அளிப்பார்கள் கி.வீரமணி பேட்டி + "||" + The people of Tamil Nadu will give a clear verdict in the local elections, interviewed by K Veeramani

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழக மக்கள் தெளிவான தீர்ப்பு அளிப்பார்கள் கி.வீரமணி பேட்டி