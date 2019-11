மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள கோவில் நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கை + "||" + Action to restore the temple lands occupied in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள கோவில் நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கை