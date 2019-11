மாவட்ட செய்திகள்

புதியம்புத்தூர் அருகே பயங்கரம்: கள்ளக்காதலன் தலை துண்டித்து கொலை - பெண் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Terror near Puthumbur The counterfeit lover Beheaded and killed 2 arrested including woman

புதியம்புத்தூர் அருகே பயங்கரம்: கள்ளக்காதலன் தலை துண்டித்து கொலை - பெண் உள்பட 2 பேர் கைது