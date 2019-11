மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு ஒரு டன் கரும்பிற்கு ரூ.4 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் சங்க கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Government of Tamil Nadu for a ton of sugarcane Emphasize meeting of association to provide Rs

தமிழக அரசு ஒரு டன் கரும்பிற்கு ரூ.4 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் சங்க கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்