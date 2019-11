மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில், 2-வது நாளாக பலத்த மழை புதிய கடற்கரையில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியது + "||" + In Naga, for the 2nd day, heavy rains poured water on the new beach

நாகையில், 2-வது நாளாக பலத்த மழை புதிய கடற்கரையில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியது