மாவட்ட செய்திகள்

குழுமூர் சாலையோரத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கும் இளைஞர்களுக்கு கிராம மக்கள் பாராட்டு + "||" + Villagers applaud the youth for planting timber along the Kulmoor road

குழுமூர் சாலையோரத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கும் இளைஞர்களுக்கு கிராம மக்கள் பாராட்டு