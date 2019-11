மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை புதிய மாவட்டங்கள் இன்று உதயம் - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + New districts of Thiruppathur and Ranipettai dawn today The inauguration of the first-minister Edappadi Palanisamy

