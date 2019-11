மாவட்ட செய்திகள்

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஜன்னல் வழியாக வீட்டுக்குள் புகுந்து 40 பவுன் நகை கொள்ளை - 2 பேர் கைது + "||" + In the apartment Entering the house through the window 40 pound jewelry robbery - 2 arrested

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஜன்னல் வழியாக வீட்டுக்குள் புகுந்து 40 பவுன் நகை கொள்ளை - 2 பேர் கைது