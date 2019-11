மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார்சைக்கிள்கள் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்ததில் கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேர் உடல் கருகி சாவு + "||" + Motorcycles caught fire after colliding head-on collision 2 people including college student The body was scorched and death

மோட்டார்சைக்கிள்கள் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்ததில் கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேர் உடல் கருகி சாவு