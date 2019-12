மாவட்ட செய்திகள்

வடலூர் பகுதியில் பெய்த கனமழையால், பரவனாற்று கரையில் உடைப்பு; கிராமத்துக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Paravanarru breaking on the shore; The water entered the village

வடலூர் பகுதியில் பெய்த கனமழையால், பரவனாற்று கரையில் உடைப்பு; கிராமத்துக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது