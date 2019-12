மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையில் இருந்து கடலுக்கு வீணாக செல்லும் 34 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் - தடுப்பணைகள் கட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + From the Srivaikundam Dam The water goes to the sea in vain Farmers' demand to build blockchains

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையில் இருந்து கடலுக்கு வீணாக செல்லும் 34 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் - தடுப்பணைகள் கட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை