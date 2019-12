மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கி பலியான மற்றொரு வாலிபரின் உடல் கரை ஒதுங்கியது + "||" + The body of another young man who was drowned in the river was left alone

ஆற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கி பலியான மற்றொரு வாலிபரின் உடல் கரை ஒதுங்கியது