மாவட்ட செய்திகள்

திருமக்கோட்டை அருகே பாமணி ஆற்று பாலத்தின் கரை உடைந்தது போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + The Pamani River Bridge near Thirumakottai is broken

திருமக்கோட்டை அருகே பாமணி ஆற்று பாலத்தின் கரை உடைந்தது போக்குவரத்து துண்டிப்பு