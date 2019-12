மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜ.க. ஆட்சியில் சர்வாதிகார பாதையை நோக்கி நாடு போய் கொண்டிருக்கிறது - ப.சிதம்பரம் பேட்டி + "||" + BJP The country is heading towards a dictatorial path in governance - Interview with P. Chidambaram

பா.ஜ.க. ஆட்சியில் சர்வாதிகார பாதையை நோக்கி நாடு போய் கொண்டிருக்கிறது - ப.சிதம்பரம் பேட்டி