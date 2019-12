மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுதாக்கல் தொடங்கியது - ஒரே நாளில் 113 பேர் மனுதாக்கல் + "||" + In Thoothukudi district For local elections The nomination process has begun

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுதாக்கல் தொடங்கியது - ஒரே நாளில் 113 பேர் மனுதாக்கல்