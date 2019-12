மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர், தலைவர் பதவிக்கு 38 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + 38 people have filed nominations for the post of chairman of the village panchayat ward in Perambalur district

