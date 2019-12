மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளராக ரஜினி போட்டியிடுவார் சத்தியநாராயணராவ் தகவல் + "||" + In the coming legislative elections Rajini to contest as first ministerial candidate Sathyanarayana Rao

