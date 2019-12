குடிமராமத்து செய்யாததால், தொடர் மழை பெய்தும் நிரம்பாத கண்மாய் - தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து செய்யாததால், தொடர் மழை பெய்தும் நிரம்பாத கண்மாய் - தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Kutimaramattu failed, Under continuous rain and dank tarn - Demand for Farmers

குடிமராமத்து செய்யாததால், தொடர் மழை பெய்தும் நிரம்பாத கண்மாய் - தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை