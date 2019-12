மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கான வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை: அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்பால் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் மனு தள்ளுபடி + "||" + Opposition by ADMK, DMK We are the NTK petition dismissed

உத்தமபாளையம் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கான வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை: அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்பால் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் மனு தள்ளுபடி