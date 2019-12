மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த முகம்மதுஜான் எம்.பி.வீட்டிற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + Who voted in favor of the Citizenship Amendment Bill Mohammedan MP House Firearms Police Security

குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த முகம்மதுஜான் எம்.பி.வீட்டிற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு