மாவட்ட செய்திகள்

லாரி டிரைவரை தாக்கிய சுங்கச்சாவடி ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் மனு + "||" + Petition to Superintendent of Police to take action against Customs officer who assaulted a lorry driver

லாரி டிரைவரை தாக்கிய சுங்கச்சாவடி ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் மனு