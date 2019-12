மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் அருகே கொலை செய்யப்பட்ட பெயிண்டர் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்; கலெக்டரிடம் மனு + "||" + To pay compensation to the Painter family who were murdered near Erral; Petition to the Collector

ஏரல் அருகே கொலை செய்யப்பட்ட பெயிண்டர் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்; கலெக்டரிடம் மனு