மாவட்ட செய்திகள்

கருவேப்பிலைப்பாளையம் கிராமத்தை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துடன் மீண்டும் இணைக்கக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + With Kallakurichi district Inaikkakkori civilians blocked the road again

கருவேப்பிலைப்பாளையம் கிராமத்தை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துடன் மீண்டும் இணைக்கக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்