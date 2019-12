மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை மகபூப்பாளையத்தில், குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்;கடையடைப்பு + "||" + In Madurai Mahabupalayam, Protest against the Citizenship Amendment Bill; Bandh

மதுரை மகபூப்பாளையத்தில், குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்;கடையடைப்பு