மாவட்ட செய்திகள்

ராஜாக்கமங்கலம் அருகே உப்பளத்தில் கார் பாய்ந்தது; என்ஜினீயர் பலி 2 பேர் படுகாயம் + "||" + The car crashed into the salt near Rajakamangalam; Engineer kills 2

ராஜாக்கமங்கலம் அருகே உப்பளத்தில் கார் பாய்ந்தது; என்ஜினீயர் பலி 2 பேர் படுகாயம்