திருப்பூரில் கொசுப்புழு இருந்ததால் கட்டிட உரிமையாளருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் - ஆக்கிரமிப்புகளும் இடித்து அகற்றம்

In Tirupur, To the building owner because there was mosquito 50 thousand fine

