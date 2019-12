மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை ராஜீவ்நகரில் பாதாள சாக்கடை குழிக்குள் சிக்கிய லாரி தொடரும் விபத்துகளால் மக்கள் அச்சம் + "||" + In the underground sewer pit at Tanjore Rajivnagar People are terrified by the continuing crashes of the trapped truck

தஞ்சை ராஜீவ்நகரில் பாதாள சாக்கடை குழிக்குள் சிக்கிய லாரி தொடரும் விபத்துகளால் மக்கள் அச்சம்