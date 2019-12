மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Local election Be calm All arrangements are ready Collector Information

உள்ளாட்சி தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் - கலெக்டர் தகவல்