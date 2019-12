மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பு: நோணாங்குப்பம் படகு குழாமில் ரூ.85 லட்சம் வசூல் + "||" + Increase in tourist arrivals: In the Noongapupam ferry Collection of Rs.85 lakhs

சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பு: நோணாங்குப்பம் படகு குழாமில் ரூ.85 லட்சம் வசூல்