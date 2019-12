மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, மாவட்ட கவுன்சிலருக்கு போட்டியிட்ட நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் பலி - மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதியது + "||" + Near Andipatti, we contested for the district councilor and lost the Tamil party candidate

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, மாவட்ட கவுன்சிலருக்கு போட்டியிட்ட நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் பலி - மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதியது