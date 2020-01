மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் பயிர் சேதம் கணக்கெடுக்கும் பணி குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + In Kovilpatti Crop damage Of the survey work Advisory meeting

கோவில்பட்டியில் பயிர் சேதம் கணக்கெடுக்கும் பணி குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்