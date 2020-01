மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.சி., எஸ்.டி. தொகுதி இடஒதுக்கீட்டை காந்தியும், நேருவும் எதிர்த்தனர்; பா.ஜனதா எம்.எல்.சி. பேச்சால் மேல்-சபையில் அமளி + "||" + SC, ST constituency reservation, Gandhi and Nehru opposed; Pa.Janatha MLC Speech in the Upper House

எஸ்.சி., எஸ்.டி. தொகுதி இடஒதுக்கீட்டை காந்தியும், நேருவும் எதிர்த்தனர்; பா.ஜனதா எம்.எல்.சி. பேச்சால் மேல்-சபையில் அமளி