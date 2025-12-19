இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 19-12-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 19 Dec 2025 9:46 AM IST
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்: மெக்ராத்தை முந்திய நாதன் லயன்
ஆஸ்திரேலிய அணியின் 38 வயது சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லயன் நேற்று ஆலி போப், பென் டக்கெட் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை ஒரே ஓவரில் வீழ்த்தினார் இதனால் அவரது விக்கெட் எண்ணிக்கை 564 ஆக (141 டெஸ்ட்) உயர்ந்தது.
- 19 Dec 2025 9:40 AM IST
சற்று குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,380-க்கும், சவரன் ரூ.99,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- 19 Dec 2025 9:38 AM IST
கடும் பனிமூட்டம்: சென்னையில் விமான சேவை பாதிப்பு
சென்னை விமான நிலையத்தில் 7 விமானங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 19 Dec 2025 9:25 AM IST
இளையோர் ஆசிய கோப்பை: அரையிறுதியில் இந்தியா- இலங்கை இன்று மோதல்
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான (இளையோர்) 12-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் துபாயில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடக்கும் அரையிறுதியில் ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இந்திய அணி, இலங்கையுடன் மோதுகிறது. லீக் சுற்றில் தோல்வியே சந்திக்காமல் வீறுநடை போட்ட இந்திய அணி அரையிறுதியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
- 19 Dec 2025 9:20 AM IST
சென்னையில் கடும் பனிமூட்டம்: புறநகர் ரெயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்
கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டதால் சென்னை புறநகர் மின்சார ரெயில்களின் வருகையில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
- 19 Dec 2025 9:06 AM IST
பாஜகவின் பி.டீம். தவெகவா? - நயினார் நாகேந்திரன் அளித்த பதில்
பாஜக சார்பில், தமிழ்நாடு முழுவதும், 'தமிழகம் தலை நிமிர, தமிழனின் பயணம்' என்ற தலைப்பில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, வேலூர் மாவட்டம் கே.வி.குப்பம் சந்தைமேடு பகுதியில் மரத்தடி மாமன்றம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள், பொதுமக்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். பின்னர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
- 19 Dec 2025 9:04 AM IST
20 ஓவர் கிரிக்கெட்: தென்ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி தொடரை இந்தியா கைப்பற்றுமா?
தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி தொடரில் இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
- 19 Dec 2025 9:03 AM IST
தமிழ்நாட்டில் இன்று வெளியாகிறது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் - 97 லட்சம் பேர் நீக்க வாய்ப்பு..?
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) மதியம் 2 மணிக்கு வெளியிடுகிறார்.
- 19 Dec 2025 9:02 AM IST
இன்றைய ராசிபலன் (19-12-2025): கடவுள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்..!
கன்னி
கடையை விளம்பரத்தால் மக்களுக்கு பிரபலப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் வரும் போட்டிகள் குறையும். அதிக லாபம் ஈட்டுவீர்கள். பங்குச்சந்தை லாபத்தை தரும். வேலையாட்களிடம் கனிவாகப் பேசி வேலை வாங்குவீர்கள். உங்கள் செல்வாக்கு சமூகத்தில் உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்