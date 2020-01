மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும், இதுவரையில் 450 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறப்பு அமைச்சர் தகவல் + "||" + 450 Direct Paddy Purchasing Centers to be opened in Tamil Nadu

தமிழகம் முழுவதும், இதுவரையில் 450 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறப்பு அமைச்சர் தகவல்