மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து கிராமங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தி குற்றங்களை தடுக்க வேண்டும் + "||" + Monitoring camera installations in all villages should be prevented

அனைத்து கிராமங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தி குற்றங்களை தடுக்க வேண்டும்