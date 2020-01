வாக்காளர் தினத்தையொட்டி கலெக்டர் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்பு

மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் தினத்தையொட்டி கலெக்டர் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்பு + "||" + Pledge of Allegiance by the Collector on Voter Day

வாக்காளர் தினத்தையொட்டி கலெக்டர் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்பு