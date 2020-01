மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மறுபரிசீலனை: மத்திய அரசுக்கு, தேவேகவுடா வலியுறுத்தல் + "||" + Review of Citizenship Amendment Act: Deve Gowda emphasizes to the central government

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மறுபரிசீலனை: மத்திய அரசுக்கு, தேவேகவுடா வலியுறுத்தல்