மாவட்ட செய்திகள்

18 வயது நிரம்பிய அனைவரும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்க்க வேண்டும் சிறப்பு பார்வையாளர் வேண்டுகோள் + "||" + Special visitor request that everyone under the age of 18 be included in the voter list

18 வயது நிரம்பிய அனைவரும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்க்க வேண்டும் சிறப்பு பார்வையாளர் வேண்டுகோள்