மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதியில் குப்பைக்கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் + "||" + Protest in protest against the setting up of garbage dumps in residential areas

குடியிருப்பு பகுதியில் குப்பைக்கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்