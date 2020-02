மாவட்ட செய்திகள்

சாலை விபத்துகளை தடுக்க கடுமையான சோதனைக்கு பின்னரே ஓட்டுனர் உரிமம் முதன்மை செயலாளர் பேட்டி + "||" + Interview with Principal Secretary of Driving License after rigorous testing to prevent road accidents

சாலை விபத்துகளை தடுக்க கடுமையான சோதனைக்கு பின்னரே ஓட்டுனர் உரிமம் முதன்மை செயலாளர் பேட்டி